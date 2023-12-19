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В России проблемы с производством ракет. Партизаны добыли секретную информацию

Вторник 19 декабря 2023 07:58
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В России проблемы с производством ракет. Партизаны добыли секретную информацию Иллюстративное фото: в России проблемы с производством ракет (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские партизаны обнаружили секретные документы, которые раскрывают проблемы с производством крылатых ракет в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Агенты получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область). Они выяснили, что завод не смог выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

"До 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел лишь 61. По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком большим и превышал возможности завода более чем в 3 раза", - сообщили партизаны.

По сообщениям партизан, руководство завода попросило перенести сроки производства до конца декабря текущего года. Еще нужно произвести 19 ракет.

В России проблемы с производством ракет. Партизаны добыли секретную информациюФото: В России проблемы с производством ракет (t.me/atesh_ua/2971)

Разведчики выяснили, что крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в в/ч 35020-В гарнизона "Белая".

"В обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, которые были специально переоборудованы с Ту-22М3 для пуска этих ракет", - сообщили партизаны.

Деятельность украинских партизан в России и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении российских военных частей, техники и складов боеприпасов. Затем эта информация передается Силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российский ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местоположение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Еще ранее партизаны нашли новые места размещения российской техники в Крыму.

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