Нашли слабые места. Партизаны устроили вылазку на базу спецполка РФ в Москве

Партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось выявить слабые места в охране объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Атеш" нашел слабые места вокруг территории 107-го специального моторизованного полка в Москве", - говорится в сообщении.

В частности, агентам удалось выяснить слепые зоны видеокамер, размещение штаба и складов, время смены дежурной смены на КПП и маршруты патрулирования караула 107-го специального моторизованного полка внутренних войск (в/ч 3747).

Согласно анализу спутниковых снимков, Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, работающих с авиацией, дронами и управляемыми боеприпасами. В частности, недавно партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.