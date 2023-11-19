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Нашли слабые места. Партизаны устроили вылазку на базу спецполка РФ в Москве

Москва, Воскресенье 19 ноября 2023 13:55
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Нашли слабые места. Партизаны устроили вылазку на базу спецполка РФ в Москве Фото: партизаны устроили вылазку на базу спецполка РФ в Москве (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось выявить слабые места в охране объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Атеш" нашел слабые места вокруг территории 107-го специального моторизованного полка в Москве", - говорится в сообщении.

В частности, агентам удалось выяснить слепые зоны видеокамер, размещение штаба и складов, время смены дежурной смены на КПП и маршруты патрулирования караула 107-го специального моторизованного полка внутренних войск (в/ч 3747).

Согласно анализу спутниковых снимков, Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, работающих с авиацией, дронами и управляемыми боеприпасами. В частности, недавно партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.

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