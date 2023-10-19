Партизаны проникли на аэродром в Нижнем Новгороде и показали фото истребителей
Представители украинских Сил сопротивления провели разведку на российском военном аэродроме возле поселка Восток под Нижним Новгородом, где размещены боевые истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымское партизанское движение "АТЕШ".
По данным информаторов подпольщиков, на этот аэродром российские оккупанты передислоцировали истребители подальше от границы Украины "для их сбережения".
Кроме того, некоторые боевые самолеты тут стоят на ремонте.
"Наш агент провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол", что находиться возле поселка Восток. Мы разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы находятся на аэродроме", - говорится в сообщении.
Также были представлены точные координаты объекта: 56.323425, 43.8075062.
Расположение аэродрома с истребителями под Нижним Новгородом в РФ на карте (фото: t.me/atesh_ua)
В движении "АТЕШ" подчеркивают, что перемещение российских самолетов подальше от украинских границ не спасет вражескую авиацию.
Подпольщики показали фото с аэродрома и размещенные там истребители.
Боевые истребители на военном аэродроме завода "Сокол" под Нижним Новгородом в РФ (фото: t.me/atesh_ua)
Напомним, недавно партизаны провели разведку и обнаружили штаб 22-го армейского корпуса российских захватчиков во временно оккупированном Симферополе.
Ранее источники в Службе безопасности Украины сообщили РБК-Украина, что в ночь на 18 октября СБУ атаковала военный лагерь российских оккупантов у аэродрома "Халино" в Курской области. Было зафиксировано не менее 18 попаданий дронов.
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