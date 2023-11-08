ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны устроили вылазку на новый завод по производству ракет в Москве (фото)

Россия, Среда 08 ноября 2023 10:31
UA EN RU
Партизаны устроили вылазку на новый завод по производству ракет в Москве (фото) Фото: новый завод по производству ракет появился в Москве (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Как узнали партизаны, на территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, в первую очередь ракет противовоздушной обороны.

"Территория занимает почти 100 тыс. кв. метров. Рашисты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов", - отмечают в "Атеш".

Оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по данным партизан, на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Производство дронов и ракет Россией

Согласно анализу спутниковых снимков, Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, работающих с авиацией, дронами и управляемыми боеприпасами.

В частности, как ранее в интервью РБК-Украина рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, на данный момент Россия может производить по несколько десятков дронов-камикадзе в месяц. Но эти цифры далеки от поставленных планов. Также Кремль продолжает развивать производство дронов в Татарстане.

Что касается ракет, то в октябре оккупантам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Также в России не прекращается модернизация ракет Х-22. При этом у России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва ракети
NEWS
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
Важный день. Украина сегодня ожидает решения от ЕС по началу переговоров: что известно
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки