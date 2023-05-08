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Готовятся ли россияне к курортному сезону в оккупированном Крыму: что говорят в ГУР

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Киев, Понедельник 08 мая 2023 08:35
Готовятся ли россияне к курортному сезону в оккупированном Крыму: что говорят в ГУР Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму перекопали все пляжи, там многое заминировано. Поэтому о подготовке врага к курортному сезону в таких условиях нельзя говорить.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"В концлагерях курортный сезон не проводят", - заявил Юсов.

Он подчеркнул, что сегодня и вся Российская Федерация, и временно оккупированные территории, когда речь идет о Крыме - это обширный режимный объект, военная база с элементами концлагеря.

"Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах - все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить? Разве если переодетые ФСБ-шники будут притворяться туристами - в таком случае возможно", - отметил представитель ГУР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, предупреждающие о минировании. Также так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.

При этом стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые выкопали россияне.

Добавим, как ранее заявляли в ОК "Юг", россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

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