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Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (фото)

Евпатория, Воскресенье 03 декабря 2023 12:16
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Партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (фото) Фото: партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Партизаны обнаружили части российского радиолокационного комплекса борьбы "Москва-1" на территории оккупированного Крыма. А именно в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Как отмечают партизаны, на прошлой неделе агенты "Атеш" следили, как российские оккупационные войска активно перемещали системы РЭБ поближе к военным объектам. Причина этого - защита техники от ударов Сил обороны Украины.

"Страх от ударов Сил обороны Украины вынуждает к активному и иногда хаотическому перемещению систем противодействия ВС России", - говорится в сообщении.

Партизаны зафиксировали перемещение модуля разведки 1Л265 и системы управления 1Л66, входящих в состав комплекса "Москва-1". Машины ехали в ракетно-техническую базу в оккупированной Евпатории.

Координаты базы: 45.200595, 33.321119.

Фото: партизаны обнаружили комплекс РЭБ в оккупированной Евпатории (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

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