Партизаны разведали штаб бригады морпехов оккупантов в Севастополе (фото)

Представители подполья во временно оккупированном Крыму провели в Севастополе разведку штаба 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты российских захватчиков, а также самой воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Речь идет о в/ч 13140, расположенной в Севастополе, где дислоцируются вражеские военнослужащие этой бригады морской пехоты ВС РФ.

"Активность личного состава высокая как на территории воинской части, так и возле нее. Также, большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской которая принадлежит оккупантам", - говорится в публикации.

Также партизаны обращают внимание, что данный объект хорошо охраняется, установлены двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, также замечены усиленные патрули на КПП и по периметру.

Представители движения напомнили, что именно подразделения 810-й бригады российских захватчиков понесли значительные потери, участвуя в боевых действиях против Украины.

"Наши источники в бригаде сообщают, что после начала наступления ВСУ на левом берегу Херсонской области у бригады большое количество 200-х и 300-х", - рассказали подпольщики.

В оккупированном Севастополе партизаны разведали штаб и в/ч 810-й бригады морской пехоты ВС РФ (фото: t.me/atesh_ua)

Также отмечается, что командование бригады не справляется с доукомплектацией подразделения, не может провести запланированную ротацию. В результате наблюдается недовольство среди рядового состава, также это приводит к "отказам вести боевые действия".

Крымские партизаны разведали штаб и в/ч 810-й бригады ВС РФ в оккупированном Севастополе (фото: t.me/atesh_ua)