ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны разведали штаб бригады морпехов оккупантов в Севастополе (фото)

Севастополь, Четверг 30 ноября 2023 17:18
UA EN RU
Партизаны разведали штаб бригады морпехов оккупантов в Севастополе (фото) Фото: партизаны в оккупированном Севастополе разведали штаб 810-й бригады морской пехоты ВС РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Владимир Костырин

Представители подполья во временно оккупированном Крыму провели в Севастополе разведку штаба 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты российских захватчиков, а также самой воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Речь идет о в/ч 13140, расположенной в Севастополе, где дислоцируются вражеские военнослужащие этой бригады морской пехоты ВС РФ.

"Активность личного состава высокая как на территории воинской части, так и возле нее. Также, большое количество военной техники как автомобильной, так и бронетехники, а также гражданской которая принадлежит оккупантам", - говорится в публикации.

Также партизаны обращают внимание, что данный объект хорошо охраняется, установлены двойные бетонные заборы со спиралями Бруно, также замечены усиленные патрули на КПП и по периметру.

Представители движения напомнили, что именно подразделения 810-й бригады российских захватчиков понесли значительные потери, участвуя в боевых действиях против Украины.

"Наши источники в бригаде сообщают, что после начала наступления ВСУ на левом берегу Херсонской области у бригады большое количество 200-х и 300-х", - рассказали подпольщики.

В оккупированном Севастополе партизаны разведали штаб и в/ч 810-й бригады морской пехоты ВС РФ (фото: t.me/atesh_ua)

Также отмечается, что командование бригады не справляется с доукомплектацией подразделения, не может провести запланированную ротацию. В результате наблюдается недовольство среди рядового состава, также это приводит к "отказам вести боевые действия".

Крымские партизаны разведали штаб и в/ч 810-й бригады ВС РФ в оккупированном Севастополе (фото: t.me/atesh_ua)

Напомним, ранее крымские партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.

А также в середине ноября крымские подпольщики обнаружили в поселке Октябрьское склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который представляет для интервентов высокую ценность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Севастополь Крим
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"