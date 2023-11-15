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Партизаны показали базу оккупантов между Мариуполем и Бердянском. Туда посылают "мобиков"

Фото: российских мобилизованных отправляют на базу в оккупированном селе Урзуф (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области российские захватчики обустроили базу на месте бывшей военной части Вооруженных сил Украины. Туда интервенты направляют своих мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "АТЕШ".

Населенный пункт в Мангушской поселковой общине находится рядом с административной границей Запорожской области на побережье Азовского моря. 

Село Урзуф Донецкой области на карте (фото: скрин google.com/maps)

По словам представителей подполья, российские оккупанты в селе Урзуф собирают на этой базе мобилизованных, которых затем отправляют участвовать в боевых действиях.

"На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обстроились там. Сейчас туда прибывают мобилизованные, после чего их отправляют на фронт", - говорится в публикации.

Были обнародованы координаты вражеской базы: 46.909808,37.119361. Также партизаны показали кадры с этим объектом в селе Урзуф.

"Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков", - добавили в "Атеш".

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР Минобороны Украины, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, перед этим представитель ГУР Минобороны Украины говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".

Ранее сообщалось, что в оккупированный Джанкой в Крыму продолжают прибывать новые группы мобилизованных россиян. Их готовят к переброске на фронт.

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