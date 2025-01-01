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Украинские военные показали бой против россиян в Покровске (видео)

Покровск, Среда 01 января 2025 12:20
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Украинские военные показали бой против россиян в Покровске (видео) Фото: украинские военные показали бой против россиян в Покровске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожают оккупантов в Покровске Донецкой области. Бои идут в частном секторе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Враг притих в частном секторе", - рассказали военные.

Поэтому танковый экипаж 32-й ОМБр прибыл на помощь пехоте и метким огнем похоронил коварные планы оккупантов вместе с ними самими.

Ситуация на Покровском направлении

За сутки, 31 декабря, на фронте в Украине оккупанты атаковали почти 200 раз. Больше всего штурмов россияне совершили на Покровском направлении.

В частности, на этом участке фронта ВСУ остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону 16 населенных пунктов, среди которых город Мирноград.

Отметим, что по данным Института изучения войны, за сутки россияне успели продвинуться вблизи Покровска, Северска, Часового Яра, Курахово, а также у Кременной.

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