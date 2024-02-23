Партизаны зафиксировали большое количество танков РФ в Евпатории (видео)

Партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на ж/д станции в Евпатории. Оккупанты вынуждены расконсервировать свои резервы в связи с успешными действиями ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

В сообщении отмечают, что партизаны наблюдали за выгрузкой танков в Евпатории на станции "Товарная".

"После выгрузки наш агент насчитал более 30 танков типа Т-62. Следует отметить, что это советские танки, которые производились до 1975 года и были сняты с вооружения в РФ", - информируют в "АТЕШ".

Кроме того, представители движения сопротивления предоставили точные координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов. В любом случае не все они доедут до фронта", - отмечают партизаны.