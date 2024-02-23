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Партизаны зафиксировали большое количество танков РФ в Евпатории (видео)

Крым, Пятница 23 февраля 2024 14:53
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Партизаны зафиксировали большое количество танков РФ в Евпатории (видео) Фото: партизаны зафиксировали большое количество танков РФ в Евпатории (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на ж/д станции в Евпатории. Оккупанты вынуждены расконсервировать свои резервы в связи с успешными действиями ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

В сообщении отмечают, что партизаны наблюдали за выгрузкой танков в Евпатории на станции "Товарная".

"После выгрузки наш агент насчитал более 30 танков типа Т-62. Следует отметить, что это советские танки, которые производились до 1975 года и были сняты с вооружения в РФ", - информируют в "АТЕШ".

Кроме того, представители движения сопротивления предоставили точные координаты стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов. В любом случае не все они доедут до фронта", - отмечают партизаны.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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