Партизаны "Атеш" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении

Диверсии движения "Атеш"

Ранее сообщалось, что агенты партизанского движения "Атеш" провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.

Также в октябре, партизаны "Атеш" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

Кроме того, 21 сентября агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по производству ракет. Речь о предприятии, которое производит ракеты Х-59.