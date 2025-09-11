RU

Партизаны "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле: уничтожена вышка связи

Фото: завод в Туле остался без связи (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Движения "АТЕШ" совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили вышку связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

"Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал", - говорится в посте.

Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.

"В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С", - сказано в публикации.

 

Также в "АТЕШ" рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.

"Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия - и это только начало!, - резюмировали в "АТЕШ".

Напомним, в начале сентября стало известно, что агенты движения "АТЕШ" сорвали поставки техники от россиян вблизи временно оккупированного Дебальцево.

В частности, они повредили железную инфраструктуру, по которой регулярно проходят поезда с топливом, боеприпасами и техникой.

