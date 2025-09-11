UA

Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі: знищено вишку зв'язку

Фото: завод у Тулі залишився без зв'язку (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Рух "АТЕШ" здійснив атаку на завод ППО в Тулі. Зокрема, партизани знищили вишку зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

"Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал", - ідеться в пості.

Там уточнили, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

"Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С", - ідеться в публікації.

 

Також в "АТЕШ" розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.

"Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства - і це тільки початок!", - резюмували в "АТЕШ".

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що агенти руху "АТЕШ" зірвали постачання техніки від росіян поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого.

Зокрема, вони пошкодили залізну інфраструктуру, якою регулярно проходять поїзди з паливом, боєприпасами та технікою.

