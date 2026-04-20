Партизаны "АТЕШ" успешно нарушили снабжение армии РФ на Харьковском направлении

В партизанском движении рассказали, что диверсия была проведена в населенном пункте Стахановское, чем напрямую ударили по логистике оккупационных войск.

"В районе населенного пункта Стахановский был подожжён и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 - Арсенала ГРАУ, а также 1060-го Центра материально-технического обеспечения ЗС РФ", - говорится в сообщении.

Агенты пояснили, что именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для подразделений РФ, которые действуют у границы и непосредственно на линии фронта.

Так, в результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.

"Арсенал ГРАУ и ЦМТО лишились стабильного электроснабжения: нарушилась работа погрузочной техники, систем хранения и внутренней логистики. Поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую оказались заморожены", - сказано в публикации.

Резюмируя в "АТЕШ" добавили, что склады и центры обеспечения - это кровеносная система армии. И без стабильной работы инфраструктуры цепочка прерывается. В частности, грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, а боеспособность падает.