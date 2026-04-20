RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Партизаны "АТЕШ" успешно нарушили снабжение армии РФ на Харьковском направлении

08:00 20.04.2026 Пн
2 мин
Чем была важна точка, где провели диверсию?
aimg Эдуард Ткач
Фото: у врага возникли проблемы с энергоснабжением (Getty Images)

Агенты "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу врага. На этот раз они вывели из строя подстанцию в Воронежской области, чем нарушили снабжение войск РФ на Харьковском направлении.

В партизанском движении рассказали, что диверсия была проведена в населенном пункте Стахановское, чем напрямую ударили по логистике оккупационных войск.

"В районе населенного пункта Стахановский был подожжён и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 - Арсенала ГРАУ, а также 1060-го Центра материально-технического обеспечения ЗС РФ", - говорится в сообщении.

Агенты пояснили, что именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для подразделений РФ, которые действуют у границы и непосредственно на линии фронта.

Так, в результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.

"Арсенал ГРАУ и ЦМТО лишились стабильного электроснабжения: нарушилась работа погрузочной техники, систем хранения и внутренней логистики. Поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую оказались заморожены", - сказано в публикации.

Резюмируя в "АТЕШ" добавили, что склады и центры обеспечения - это кровеносная система армии. И без стабильной работы инфраструктуры цепочка прерывается. В частности, грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, а боеспособность падает.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 18 апреля в партизанском движении отчитались, что вывели из строя подстанцию в Луганске, которая питала железнодорожный узел поставки военных грузов. На восстановление у врага уйдет несколько недель.

Также мы писали, что 12 апреля партизаны отчитались о диверсии на железной дороге в Ростовской области, в результате чего был уничтожен тепловоз возле станции Лиховская. Это тоже узел, через который идет транзит военных грузов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
