Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на спецслужбы РФ, - Politico

Представители центристских партий в Германии обвинили правую "Альтернативу для Германии" в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, обвинители ссылаются на официальные запросы члена партии в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана к региональному правительству о поставках вооружений Украине или системы защиты от беспилотников в Германии.
По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, складывается полное ощущение, что "Альтернатива для Германии" выполняет задания по списку, составленному Кремлем.
Например, в одном из запросов господина Мюльмана говорится о том, какой информацией располагает земельное правительство относительно транзита вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года.
В другом запросе он выясняет, какие технические системы защиты от беспилотников известны полиции Тюрингии, и насколько эффективно они были проверены на возможность использования правоохранительными органами.
Как отмечает Politico, в правой партии категорически отвергли обвинения и заявили, что это "обоснованные вопросы от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан", а граждане якобы имеют "законные опасения".
Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что "Альтернатива для Германии" демонстрирует близость к главе Кремля и "ведет себя как немецкая партия" Путина.
В конце июня 2025 года стало известно, что СДПГ планирует на законодательном уровне запретить эту партию, несмотря на то, что радикалам удалось пройти в Бундестаг. Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца выступил против этой идеи.
Также 2 мая Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию "АдГ" признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.