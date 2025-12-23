UA

Війна в Україні

Партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на спецслужби РФ, - Politico

Фото: партію "Альтернатива для Німеччини" звинуватили у роботі на спецслужби РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представники центристських партій у Німеччині звинуватили праву "Альтернативу для Німеччини" у зборі даних, які становлять інтерес для російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, обвинувачі посилаються на офіційні запити члена партії у парламенті Тюрінгії Рінго Мюльмана до регіонального уряду про постачання озброєнь Україні або системи захисту від безпілотників у Німеччині.

За словами міністра внутрішніх справ Тюрінгії Георга Майєра, складається повне відчуття, що "Альтернатива для Німеччини" виконує завдання за списком, складеним Кремлем.

Наприклад, в одному із запитів пана Мюльмана йдеться про те, яку інформацію має земельний уряд щодо транзиту озброєнь через територію Тюрингії з 2022 року.

В іншому запиті він з'ясовує, які технічні системи захисту від безпілотників відомі поліції Тюрінгії, і наскільки ефективно вони були перевірені на можливість використання правоохоронними органами.

Як зазначає Politico, в правій партії категорично відкинули звинувачення і заявили, що це "обґрунтовані питання від члена парламенту, який серйозно ставиться до стурбованості та потреб громадян", а громадяни нібито мають "законні побоювання".

Скандали навколо партії "Альтернатива для Німеччини"

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що "Альтернатива для Німеччини" демонструє близькість до глави Кремля і "поводиться як німецька партія" Путіна.

Наприкінці червня 2025 року стало відомо, що СДПН планує на законодавчому рівні заборонити цю партію попри те, що радикалам вдалося пройти до Бундестагу. Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) канцлера Фрідріха Мерца виступив проти цієї ідеї.

Також 2 травня Федеральне відомство із захисту Конституції повідомило, що партію "АдН" визнали екстремістською організацією. Статус надали "Альтернативі" через ворожу риторику, зневагу до пам’яті про Голокост і використання нацистських гасел.

