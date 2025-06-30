Партия Шольца хочет запретить путинскую "Альтернативу для Германии", у Мерца против, - СМИ
Социал-демократическая партия Германии (СДНП) планирует на законодательном уровне запретить пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), которая смогла на последних выборах пройти в Бундестаг. Однако партнеры СДПГ по коалиции, Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца, выступили против.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Zeit.
Предложение о подготовке процедуры запрета AfD единогласно приняли делегаты на федеральной партийной конференции СДПГ. Сначала будет создана рабочая группа для сбора доказательств антиконституционной деятельности партии.
Если доказательства будут найдены, дело передадут в Федеральный конституционный суд. После этого, как считает руководитель СДПГ Ларс Клингбайль, запрет AfD в Германии станет неизбежным.
Кроме этого, конференция приняла резолюцию по противодействию политике AfD. Понятно, что просто ее запрет не решит всех идеологических проблем, которые принесли в политику сторонники российского диктатора Владимира Путина.
"Поэтому рабочей группе поручено разработать концепцию противодействия политике "Альтернативы для Германии" как содержательно, так и практически. Цель СДПГ - навсегда отвлечь избирателей от "Альтернативы для Германии", - пишет издание.
Клингбайль заявил, что "исторической задачей" СДПГ является выбить из политики AfD, и сделать это навсегда. Он напомнил, что партия имеет для этого все конституционные инструменты.
Голоса против
Но есть нюанс в том, что против запрета AfD выступают главные политические партнеры социал-демократов. ХДС/ХСС, в том числе действующий канцлер Фридрих Мерц считают, что запрещать "Альтернативу" не нужно.
Такая позиция не означает приверженности Мерца и его политсилы к "друзьям Путина" в Бундестаге. Мерц и ХДС/ХСС считают, что запрет AfD, даже через конституционные инструменты, приведет к ее усилению, а не к падению.
Мерц предлагает уничтожить AfD политически, а не через Федеральный конституционный суд - более того, последствия рассмотрения запрета "Альтернативы" в суде трудно спрогнозировать.
Праворадикальные "друзья Путина"
AfD - праворадикальная партия, созданная в 2013 году как критик ЕС и миграционной политики. Стала известной из-за жесткой антииммигрантской позиции, евроскептицизма и националистических заявлений.
С 2022 года эта партия заняла открыто пророссийскую позицию, из-за чего получила "уважаемый" статус "друзей Путина". В 2025 году AfD получила более 20% голосов на парламентских выборах в феврале, и стала второй силой в Бундестаге - до момента, пока ХДС/ХСС и СДПГ не заключили соглашение о коалиции.
Понимая опасность от праворадикалов-путинистов, 2 мая Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило, что партию AfD признали экстремистской организацией. Статус предоставили "Альтернативе" из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов.
Это позволяет государству вести за партией наблюдение, а также может открыть путь к ее запрету. В партии это назвали политическим преследованием, а за "Альтернативу" попытались вступиться Соединенные Штаты - с провальным результатом.
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