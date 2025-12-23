Партию "Альтернатива для Германии" обвинили в работе на спецслужбы РФ, - Politico

Представители центристских партий в Германии обвинили правую "Альтернативу для Германии" в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, обвинители ссылаются на официальные запросы члена партии в парламенте Тюрингии Ринго Мюльмана к региональному правительству о поставках вооружений Украине или системы защиты от беспилотников в Германии.

По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, складывается полное ощущение, что "Альтернатива для Германии" выполняет задания по списку, составленному Кремлем.

Например, в одном из запросов господина Мюльмана говорится о том, какой информацией располагает земельное правительство относительно транзита вооружений через территорию Тюрингии с 2022 года.

В другом запросе он выясняет, какие технические системы защиты от беспилотников известны полиции Тюрингии, и насколько эффективно они были проверены на возможность использования правоохранительными органами.

Как отмечает Politico, в правой партии категорически отвергли обвинения и заявили, что это "обоснованные вопросы от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан", а граждане якобы имеют "законные опасения".