Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну

Президент РФ Володимир Путін і досі не вважає помилковим рішення щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що розпочинати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.

Під час розмови Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України.