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Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну

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Середа 14 вересня 2022 22:26
Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін і досі не вважає помилковим рішення щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що розпочинати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.

Під час розмови Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України.

Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.

Нагадаємо, що вчора Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України.

Раніше, Шольц заявляв, що збирається продовжувати переговори з Путіним.

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