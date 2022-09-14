Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну
Президент РФ Володимир Путін і досі не вважає помилковим рішення щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що розпочинати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За його словами, наразі немає жодних ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.
Під час розмови Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України.
Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин.
Нагадаємо, що вчора Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України.
Раніше, Шольц заявляв, що збирається продовжувати переговори з Путіним.
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