Шольц про переговори з Путіним: проходять у дружньому тоні і є певні зрушення

Переговори з главою Кремля Володимиром Путіним для канцлера Німеччини Олафа Шольца є важливими. За його словами, розмови мають певні зрушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца в інтерв'ю Deutschlandfunk .

"Якщо підсумовувати всі розмови, які в мене були з ним останнім часом, то безперечно були зрушення. Просто вони не були дуже масштабними", - сказав Шольц.

При цьому канцлер Німеччини запевнив, що тон розмови завжди є дружнім, незважаючи на те, що політики мають розбіжності у поглядах. Шольц пояснив, що обговорює з Путіним не лише припинення вогню, а й гуманітарні питання.

"Окрім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити і про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання про вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання Запорізької АЕС", - заявив німецький політик.