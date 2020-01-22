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"Батьківщина" готує закон про запобігання лобізму

Новини » Політика     22.01.2020 - 10:55
"Батьківщина" готує закон про запобігання лобізму
Фото: Верховна Рада (прес-служба)

Партія Тимошенко готує законопроект, подібний до американського FARA

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" має намір запропонувати закон про запобігання лобізму, подібний до американського FARA з метою запобігання впливу зовнішнього управлення. Про це Тимошенко заявила в ефірі телеканалу "Наш", передає РБК-Україна.

"Такі закони є нормою для всього світу. В тих же Сполучених Штатах він достатньо жорсткий та водночас збалансований. Зараз наша команда займається адаптацією цього закону до українських інституцій і найближчим часом ми його внесемо в парламент, аби заборонити чинити такі речі, які зараз відбуваються в країні", - заявила Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що президент, намагаючись догодити зовнішнім фінансовим структурам, позбавляє українців шансу жити краще.

"Якби президент діяв відповідно до очікувань людей, він мав би повністю змінити керівництво Національного банку та переглянути нищівну фінансову політику, яку проводили в країні за минулої влади. Вісім місяців минуло, але президент не змінив в Національному банку жодної людини. І там продовжує працювати фінансова піраміда, яка дозволяє викачувати з України мільярди доларів. Президент знає про це, але продовжує вести політику підпорядкування зовнішнім фінансовим структурам, не думаючи про майбутнє українців", - зауважила Тимошенко.

Політик додала, що влада замість того, щоб дбати про добробут людей, створення середнього класу, розвиток України, виконує забаганки "міжнародних спекулянтів", призначаючи в наглядові ради ключових компаній іноземних громадян.

"Сьогодні в "Нафтогазі" 100% наглядової ради – іноземці, в "Укрзалізниці" – 86%, в "Укрпошті" – 71,5%. "Укроборонпром" в країні, яка сьогодні веде війну, віддають очолити людині, яка має іноземне громадянство. Таке ставлення до своєї країни та перекачування мільярдних статків з доходів державних корпорацій, з нашого бюджету на рахунки іноземних структур, означає лише одне – здачу країни. Це треба зупиняти негайно", – закликала Тимошенко.

Тимошенко переконана, що нинішній влада потрібно відмовитися від зовнішньої кулуарної співпраці і працювати в інтересах української держави і людей.

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