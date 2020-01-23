Павленко: родини героїв Небесної сотні виступили проти призначення Бабікова в ДБР

фото: брифінг "Європейської солідарності" (прес-служба партії)

"Європейська солідарність" обговорила спільні дії з родинами героїв Небесної Сотні

Родини героїв Небесної сотні та учасники Революції Гідності закликають політичні партії та громадянське суспільство не допустити спроби "злити" справи Майдану та не дозволити адвокату Віктора Януковича Олександру Бабікову зайняти посаду першого заступника керівника Державного бюро розслідувань. Про це повідомили депутати з фракції "Європейська солідарність" під час брифінгу, передає РБК-Україна.

"Вчора прозвучали заяви і звернення до різних політичних сил з боку родин Героїв Небесної Сотні, з боку постраждалих, поранених на Майдані, з боку учасників Майдану і зокрема тих, хто прямо з Майдану відправились на фронт. І вони висловили свою категоричну незгоду з тим, що сили антимайдану, фактично сили реваншу посилюються. Вони висловили незгоду з тим, що відбуваються призначення, зокрема в Державному бюро розслідувань призначається адвокат Януковича пан Бабіков", – зазначив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко.

За його словами, не зрозуміло, за якою процедурою, в якій послідовності та наскільки прозоро буде відбуватися призначення керівництва ДБР.

"Саме тому сьогодні зібралися представники "Європейської солідарності", зокрема п’ятий президент України Петро Порошенко, представники фракції "Батьківщина" для того, щоб виробити механізми спільних скоординованих дій", – додав він.

Ростислав Павленко також зазначив, що народні депутати спільно з родинами Героїв Небесної Сотні планують завтра піти на невідкладний прийом до керівника ДБР Ірини Венедіктової, "щоб поставити питання про неможливість перебування пана Бабікова на посаді в ДБР".

Окрім цього, парламентар наголосив, що "Європейська солідарність" підготувала законопроект про приведення у відповідність до Конституції України закону про ДБР, ухваленому монобільшістю та підписаному Зеленським. Як відомо, Конституційний Суд у своєму рішенні визнав неконституційними норми щодо права президента призначати керівників правоохоронних органів, зокрема ДБР.

"Питання щодо зміни законодавства про ДБР, приведення його у відповідність до рішення Конституційного суду. Відповідний законопроект був розроблений і поданий представниками нашої фракції "Європейська солідарність" до Верховної Ради України", – сказав народний депутат.

Він також додав, що після оприлюднення у ЗМІ експертизи "плівок Труби", яка підтвердила ідентичність голосу Труби і замовний характер політичних переслідувань Петра Порошенка, Державне бюро розслідувань мало б надати оперативну реакцію і відсторонити імовірних фігурантів плівок від роботи.