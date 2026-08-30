Партия немецкой подруги Путина планирует блокировать помощь Украине
Партия BSW потребовала прекратить военную помощь Украине и заявила о готовности использовать для этого голоса ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) в Саксонии-Ангальт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Совместное голосование по AfD
Представители BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце обнародовали "Программу немедленных действий", в которой предлагают инициировать законопроект против помощи Украине в парламенте земли Саксония-Ангальт.
В BSW рассчитывают проголосовать за эту инициативу вместе с пророссийской AfD.
"Мы надеемся, что благодаря голосам AfD это предложение обеспечит большинство в новом парламенте земли", - говорится в документе кандидатов.
Несмотря на отсутствие официального соглашения между партиями, представитель BSW подтвердил, что рассчитывает на поддержку "Альтернативы для Германии", поскольку отказ от поддержки Киева является их общей позицией.
Позиция Вагенкнехт по поводу войны в Украине
Главной целью политики BSW является блокирование финансовой и военной поддержки Украины через Бундесрат.
Представители партии утверждают, что выделение средств Киеву создает экономическое бремя для Германии и повышает риски втягивания страны в войну.
"Мы хотим политики, которая больше думает о Кетене, чем о Киеве", - заявили Виттиг и Шульце.
Основатель партии Сара Вагенкнехт также призвала полностью остановить финансовые потоки на оборонные нужды Украины и перейти к переговорам с РФ.
"Ни один цент больше не должен быть перечислен на войну в Украине. Наконец-то нужны серьезные дипломатические усилия, чтобы остановить кровопролитие", - заявила Вагенкнехт.
Политический контекст в Германии
Социологические опросы в Саксонии-Ангальте показывают, что BSW балансирует на грани прохождения в парламент с результатом 3-4%.
В то же время ультраправа AfD является лидером гонки в регионе, получая от 40% до 42% поддержки.
Намерения BSW сотрудничать с ультраправыми уже вызвали серьезную напряженность внутри самой партии и критику других политических сил.
Переговоры о мире и позиции Кремля
Напомним, что на фоне обсуждений возможного саммита с участием руководства Украины, США и РФ, в Москве в очередной раз выдвинули жесткие условия для прямого диалога.
В Кремле заявили, что встреча лидеров возможна только для фиксации итоговых договоренностей, а сам процесс их достижения будет сложным. В то же время украинская сторона отмечает отсутствие реального стремления РФ к миру.
В частности, первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица отмечал, что Путин делает ставку на террор гражданского населения и рассчитывает, что украинцы не переживут зимний период.
Также в Кремле уверяют, что какие-либо переговоры не сведутся к упрощенному соглашению, подтверждая свое намерение затягивать процесс.