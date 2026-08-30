Партия BSW потребовала прекратить военную помощь Украине и заявила о готовности использовать для этого голоса ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) в Саксонии-Ангальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Совместное голосование по AfD

Представители BSW Клаудия Виттиг и Томас Шульце обнародовали "Программу немедленных действий", в которой предлагают инициировать законопроект против помощи Украине в парламенте земли Саксония-Ангальт.

В BSW рассчитывают проголосовать за эту инициативу вместе с пророссийской AfD.

"Мы надеемся, что благодаря голосам AfD это предложение обеспечит большинство в новом парламенте земли", - говорится в документе кандидатов.

Несмотря на отсутствие официального соглашения между партиями, представитель BSW подтвердил, что рассчитывает на поддержку "Альтернативы для Германии", поскольку отказ от поддержки Киева является их общей позицией.

Позиция Вагенкнехт по поводу войны в Украине

Главной целью политики BSW является блокирование финансовой и военной поддержки Украины через Бундесрат.

Представители партии утверждают, что выделение средств Киеву создает экономическое бремя для Германии и повышает риски втягивания страны в войну.

"Мы хотим политики, которая больше думает о Кетене, чем о Киеве", - заявили Виттиг и Шульце.

Основатель партии Сара Вагенкнехт также призвала полностью остановить финансовые потоки на оборонные нужды Украины и перейти к переговорам с РФ.

"Ни один цент больше не должен быть перечислен на войну в Украине. Наконец-то нужны серьезные дипломатические усилия, чтобы остановить кровопролитие", - заявила Вагенкнехт.

Политический контекст в Германии

Социологические опросы в Саксонии-Ангальте показывают, что BSW балансирует на грани прохождения в парламент с результатом 3-4%.

В то же время ультраправа AfD является лидером гонки в регионе, получая от 40% до 42% поддержки.

Намерения BSW сотрудничать с ультраправыми уже вызвали серьезную напряженность внутри самой партии и критику других политических сил.