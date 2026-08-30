Партія BSW висунула вимогу припинити військову допомогу Україні та заявила про готовність використати для цього голоси ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Спільне голосування з AfD

Представники BSW Клаудія Віттіг та Томас Шульце оприлюднили "Програму негайних дій", у якій пропонують ініціювати законопроект проти допомоги Україні в парламенті землі Саксонія-Ангальт.

У BSW розраховують проголосувати за цю ініціативу разом із проросійською AfD.

"Ми сподіваємося, що завдяки голосам AfD ця пропозиція забезпечить більшість у новому парламенті землі", - йдеться у документі кандидатів.

Попри відсутність офіційної угоди між партіями, речник BSW підтвердив, що розраховує на підтримку "Альтернативи для Німеччини", оскільки відмова від підтримки Києва є їхньою спільною позицією.

Позиція Вагенкнехт щодо війни в Україні

Головною метою політики BSW є блокування фінансової та військової підтримки України через Бундесрат.

Представники партії стверджують, що виділення коштів Києву створює економічний тягар для Німеччини та підвищує ризики втягування країни у війну.

"Ми хочемо політики, яка більше думає про Кьотен, ніж про Київ", - заявили Віттіг та Шульце.

Засновниця партії Сара Вагенкнехт також закликала повністю зупинити фінансові потоки на оборонні потреби України та перейти до переговорів з РФ.

"Жодного цента більше не повинно бути перераховано на війну в Україні. Нарешті потрібні серйозні дипломатичні зусилля, щоб зупинити кровопролиття", - заявила Вагенкнехт.

Політичний контекст у Німеччині

Соціологічні опитування в Саксонії-Ангальт показують, що BSW балансує на межі проходження до парламенту з результатом 3-4%.

Натомість ультраправа AfD є лідером перегонів у регіоні, отримуючи від 40% до 42% підтримки.

Наміри BSW співпрацювати з ультраправими вже викликали серйозну напруженість усередині самої партії та критику з боку інших політичних сил.