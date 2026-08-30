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В Кремле назвали условие для саммита Зеленского, Трампа и Путина

19:24 30.08.2026 Вс
2 мин
Какое финальное условие выдвинула Москва для переговоров?
aimg Сергей Козачук
В Кремле назвали условие для саммита Зеленского, Трампа и Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Встреча лидеров США и Украины с российским диктатором Владимиром Путиным возможна только для фиксации итоговых договоренностей. Сам процесс их достижения будет сложным и не сведется к упрощенному соглашению.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание News.

Условия проведения саммита

По словам представителя Кремля, саммит с участием Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.

Песков подчеркнул, что потенциальная встреча должна ставить точку в уже разработанных договоренностях, а не служить площадкой для первоначальных переговоров.

Сложность переговорного процесса

В Кремле также отметили, что выработка совместных решений потребует серьезных усилий со всех сторон.

По утверждению Пескова, этот вопрос не удастся решить в формате "примитивного соглашения", поскольку речь идет о комплексе и противоречиях.

Заявления России по поводу войны и мира

Напомним, в кремлевском руководстве продолжают выдвигать условия для прекращения боевых действий и комментируют регулярные удары по территории Украины.

В частности, российский диктатор Владимир Путин заявил, что массированные атаки "эффективны и своевременны" и якобы помогают армии РФ выполнять задачи на фронте.

В то же время в Киеве отмечают циничность позиции Москвы.

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица отметил, что Путин на самом деле не настроен на мирные переговоры, поскольку делает ставку на террор против гражданских и надеется, что украинцы не переживут зимний период.

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