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Вибори в Британії: партія Джонсона може отримати найбільшу підтримку за 40 років

Новини » Політика     12.12.2019 - 20:51
Вибори в Британії: партія Джонсона може отримати найбільшу підтримку за 40 років
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Консервативну партію можуть підтримати 43-44% виборців

Британська Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, може отримати найбільшу за 40 років підтримку на парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times.

За даними соцопитування, проведеного компанією Ipsos MORI, участь в якому взяли понад 2 тисячі британців, підтримка Консервативної партії на парламентських виборах у Британії може скласти 43-44% виборців. При цьому головний конкурент консерваторів - Лейбористська парті - може отримати 33% голосів.

Зазначається, що востаннє подібний результат Консервативна партія показувала в 1979 році, коли партію очолювала Маргарет Тетчер. Тоді консерватори отримали підтримку 43,9% виборців.

Але, як наголошують у виданні, не виключені і сюрпризи, оскільки майже четверта частина британців, опитаних компанією Ipsos MORI, заявили, що поки не визначилися зі своїм вибором.

Нагадаємо, у четвер, 12 грудня, у Британії розпочалися парламентські вибори. Голосування проходить у 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам необхідно набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад. За соцопитуванням, найбільше шансів отримати перемогу мають консерватори на чолі з Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit до кінця.

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