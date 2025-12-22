ua en ru
Парный образ, который выглядит дорого: выход Тимура и Инны Мирошниченко

Понедельник 22 декабря 2025 19:30
Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Тимур и Инна Мирошниченко вновь подтвердили статус одной из самых стильных пар украинского шоу-бизнеса. Они появились вместе в сдержанном, но выверенном до деталей парном образе, который выглядит элегантно, современно и без лишнего пафоса.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Новый выход Мирошниченко стал своеобразным мастер-классом по элегантному минимализму. В образах нет лишних деталей, однако каждый элемент работает на общее впечатление.

Образ Инны Мирошниченко: классика с акцентом на детали

Инна Мирошниченко сделала ставку на беспроигрышную классику, которая остается актуальной независимо от трендов. Она выбрала черное платье-слип в пол с шелковистой текстурой, которое мягко подчеркивает фигуру и добавляет образу утонченности.

Ключевым акцентом стала открытая спина и американская пройма, которые добавляют женственности без чрезмерной откровенности.

Обувь Инны - лаконичные белые босоножки на невысоком каблуке с тонкими ремешками. Они создают легкий контраст с темным платьем и визуально облегчают образ.

Завершают "лук" минималистичные золотистые серьги и естественная укладка с легкими волнами, что подчеркивает тренд на так называемую "тихую роскошь".

Тимур и Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Образ Тимура Мирошниченко: сдержанный smart casual

Тимур Мирошниченко поддержал стиль жены, выбрав формат smart casual в сдержанной, благородной палитре. Он появился в рубашке насыщенного шоколадного оттенка, которая выглядит современно и добавляет образу глубины.

Такой цвет удачно сочетается с классическими светло-серыми брюками со стрелками и высокой посадкой, которые визуально удлиняют силуэт.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Ведущий дополнил образ стильными часами, а также браслетом в цветах украинского флага, добавив сдержанного патриотического акцента без чрезмерного пафоса.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В чем секрет удачного парного образа

Главная сила этого парного "лука" - в балансе и отсутствии перегрузки. Цвета платья Инны и рубашки Тимура создают мягкую, гармоничную палитру, приятную для глаза и уместную для торжественных событий, светских выходов или телевизионных съемок.

Отметим, что именно такая сдержанная согласованность образов все чаще становится альтернативой ярким, но быстротечным трендам.

Мирошниченко в очередной раз доказали, что парный образ может выглядеть эффектно и дорого без сложных фасонов и избытка аксессуаров - достаточно правильно подобранных цветов, фактур и деталей.

Мирошниченки задают тренды (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Вас также может заинтересовать

