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Парламенту пропонують визначити мовою реклами українську

НовиниПолітика    25.06.2018 - 15:58
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

З лютого цього року законодавство не містить правової норми, яка б регулювала мову реклами в Україні

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8522 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" (щодо мови реклами)". Відповідний проект був зареєстрований у парламенті 22 червня 2018 року.

У пояснювальній записці наголошується, що з 28 лютого 2018 року законодавство України не містить правової норми, яка б регулювала мову реклами в Україні. Загальні норми законодавства України про використання мов, зокрема стаття 10 Конституції, не містять норм, які регулюють мову реклами.

"Така правова прогалина створює неоднакове тлумачення щодо правового режиму мови реклами у громадян, суб’єктів господарювання, державних органів. Відсутність належного регулювання мови реклами призводить до порушення загального принципу права, відповідно до якого кожний має передбачати наслідки своїх дій і встановлену законом відповідальність за них", - наголошують автори проекту.

У зв'язку з цим законопроектом пропонується внести зміни у статтю 6 закону "Про рекламу" з чітким визначенням порядку застосування мов в рекламі.

"Проект закону визначає, що мовою реклами в Україні є державна мова, якою, відповідно до Конституції України, є українська мова. При цьому об’єкти інтелектуальної власності, зокрема знаки для товарів та послуг, торгівельні марки, комерційні найменування тощо наводяться в рекламі тою мовою, якою їм наданий правовий захист відповідно до законодавства України і чинних в Україні міжнародних угод", - сказано у записці.

Нагадаємо, у червні було опубліковано указ президента №156/2018 "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України".

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Теги публікації: реклама, украинский язык, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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