Опубликован указ об укреплении госстатуса украинского языка

Среди таких мер - улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях

Опубликован указ президента №156/2018 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины". Документ размещен на сайте главы государства.

В частности, документом предусматриваются следующие меры по укреплению госстатуса украинского языка:

укрепление госстатуса украинского языка, выработка действенных механизмов его защиты и развития;

обеспечение соблюдения должностными и служебными лицами органов госвласти и органов местного самоуправления требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущение его дискриминации;

развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей;

улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины;

обеспечение поддержки и популяризации украинского языка за рубежом.

Также среди мероприятий - улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети, обеспечение доступа зрителей к лучшим произведениям европейской и мировой кинематографии, в частности стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа; проведение конкурсов на создание информационной, в том числе медийной, украиноязычной продукции для детей; внедрение образовательных теле- и радиопрограмм, открытых электронных курсов по украинской истории и культуре; дальнейшая поддержка книгоиздательского дела в Украине, в частности издание книг на украинском языке, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины;

Документом также определяются следующие мероприятия: привлечение молодежи к изучению, обучению и общению на украинском языке, внедрение и реализация соответствующих проектов; создание условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные СМИ (прессу), рекламу, расширение русскоязычного информационного пространства, в том числе за рубежом; развитие компьютерного обеспечения на украинском языке, в частности соответствующего программного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.