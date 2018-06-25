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Парламенту предлагают определить языком рекламы украинский

НовостиПолитика    25.06.2018 - 15:58
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

С февраля этого года законодательство не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы в Украине

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8522 "О внесении изменений в закон "О рекламе" (относительно языка рекламы)". Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 22 июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что с 28 февраля 2018 года законодательство Украины не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы в Украине. Общие нормы законодательства Украины об использовании языков, в частности статья 10 Конституции, не содержат нормы, регулирующие язык рекламы.

"Такой правовой пробел создает неодинаковое толкование относительно правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования, государственных органов. Отсутствие должного регулирования языка рекламы приводит к нарушению общего принципа права, согласно которому каждый должен предусматривать последствия своих действий и установленную законом ответственность за них", - отмечают авторы проекта.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 6 закона "О рекламе" с четким определением порядка применения языков в рекламе.

"Проект закона определяет, что языком рекламы в Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции Украины, является украинский язык. При этом объекты интеллектуальной собственности, в частности знаки для товаров и услуг, торговые марки, коммерческие наименования и т.п. приводятся в рекламе на том языке, на котором им предоставлена правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующими в Украине международными соглашениями", - говорится в записке.

Напомним, в июне был опубликован указ президента №156/2018 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины".

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Теги публикации: реклама, украинский язык, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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