ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Польща закликала до солідарності в боротьбі з Росією

Новини » Політика    13.10.2019 - 11:06
Польща закликала до солідарності в боротьбі з Росією
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда закликав підтримувати всі ініціативи зі зміцнення безпеки Східної Європи

Президент Польщі Анджей Дуда закликав солідарно чинити тиск на Російську Федерацію для захисту центрально-східного регіону Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, польський президент під час зустрічі лдерів Групи Аррайолуш у Греції застеріг Європейський союз від ігнорування загрози, яку становить Росія, а також закликав до солідарності в боротьбі з російською агресією.

"Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет", - заявив він.

Крім того, Дуда наголосив на необхідності підтримувати всі ініціативи, які пропонуються з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО та Європейського союзу.

"В контексті спільної політики безпеки і оборони, на нашу підтримку можуть розраховувати усі ініціативи, які будуть синергічними для НАТО, а також служитимуть підтримці і зміцненню трансатлантичних стосунків, а не їх маргіналізації", - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Британії Домінік Рааб закликав країни-учасниці НАТО боротися з агресією Росії за допомогою далекоглядності, а також адаптуватися до нових загроз. Також Рааб наголосив, що поведінка Москви не демонструє послаблення.

Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ Трамп та Дуда підписали військову декларацію
Новини України ПольшаАнджей Дудаагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся