Польща закликала до солідарності в боротьбі з Росією

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Дуда закликав підтримувати всі ініціативи зі зміцнення безпеки Східної Європи

Президент Польщі Анджей Дуда закликав солідарно чинити тиск на Російську Федерацію для захисту центрально-східного регіону Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, польський президент під час зустрічі лдерів Групи Аррайолуш у Греції застеріг Європейський союз від ігнорування загрози, яку становить Росія, а також закликав до солідарності в боротьбі з російською агресією.

"Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет", - заявив він.

Крім того, Дуда наголосив на необхідності підтримувати всі ініціативи, які пропонуються з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО та Європейського союзу.

"В контексті спільної політики безпеки і оборони, на нашу підтримку можуть розраховувати усі ініціативи, які будуть синергічними для НАТО, а також служитимуть підтримці і зміцненню трансатлантичних стосунків, а не їх маргіналізації", - наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Британії Домінік Рааб закликав країни-учасниці НАТО боротися з агресією Росії за допомогою далекоглядності, а також адаптуватися до нових загроз. Також Рааб наголосив, що поведінка Москви не демонструє послаблення.