ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламентские выборы в Испании: правые партии могут получить большинство

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 24 июля 2023 00:24
Парламентские выборы в Испании: правые партии могут получить большинство Фото: В Испании правые партии могут получить большинство в парламенте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Испании завершились внеочередные парламентские выборы. По данным опросов избирателей, ни одна из партий, учувствовавших в голосовании, не получает абсолютного парламентского большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVE.

По данным опросов GAD3 для медиагруппы Mediaset и Sigma Dos для государственной телекомпании RTVE, правые партии Испании могут получить абсолютное большинство.

Консервативная оппозиционная Народная партия Испании лидировала на выборах, однако абсолютного большинства не получила, но вместе с ультраправой Vox они в итоге могут сформировать большинство.

Сообщается, что Народная партия претендует на 150 мест, а Vox — на 31. Опрос проводился среди 10 тысяч избирателей. Левая коалиция во главе с премьер-министром Испании Педро Санчесом может получить в совокупности 149 из 350 мест.

Согласно испанскому законодательству, новый парламент должен быть сформирован к 17 августа. Эксперты отмечают, что переговоры между партиями о формировании коалиции и правительства могут затянуться на месяцы.

Помощь Украине от Испании

Испания с первых недель полномасштабного вторжения по инициативе правительства оказывает разностороннюю помощь Украине. Так, недавно Мадрид выделил новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. В дальнейшем Испания обещает Украине долгосрочную поддержку.

До этого Испания объявила о предоставлении новой помощи, направленной на восстановление Украины. В частности, она предусматривает оборудование школ укрытиями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста