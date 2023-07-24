Парламентские выборы в Испании: правые партии могут получить большинство

В Испании завершились внеочередные парламентские выборы. По данным опросов избирателей, ни одна из партий, учувствовавших в голосовании, не получает абсолютного парламентского большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVE .

По данным опросов GAD3 для медиагруппы Mediaset и Sigma Dos для государственной телекомпании RTVE, правые партии Испании могут получить абсолютное большинство.

Консервативная оппозиционная Народная партия Испании лидировала на выборах, однако абсолютного большинства не получила, но вместе с ультраправой Vox они в итоге могут сформировать большинство.

Сообщается, что Народная партия претендует на 150 мест, а Vox — на 31. Опрос проводился среди 10 тысяч избирателей. Левая коалиция во главе с премьер-министром Испании Педро Санчесом может получить в совокупности 149 из 350 мест.

Согласно испанскому законодательству, новый парламент должен быть сформирован к 17 августа. Эксперты отмечают, что переговоры между партиями о формировании коалиции и правительства могут затянуться на месяцы.

Помощь Украине от Испании

Испания с первых недель полномасштабного вторжения по инициативе правительства оказывает разностороннюю помощь Украине. Так, недавно Мадрид выделил новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. В дальнейшем Испания обещает Украине долгосрочную поддержку.

До этого Испания объявила о предоставлении новой помощи, направленной на восстановление Украины. В частности, она предусматривает оборудование школ укрытиями.