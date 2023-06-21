Испания анонсировала новую помощь для восстановления Украины: коснется школ и не только
Испания объявила о выделении новой помощи, которую направят на восстановление Украины. В частности, она предусматривает оборудование школ укрытиями.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Испании в Twitter.
По его словам, испанское правительство в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, обязалось выделить 250 миллионов евро нашей стране.
"В том числе утверждено и новое обязательство в размере 7 миллионов евро, о котором я объявляю сегодня, направленное на обустройство школ укрытиями, поддержку жертв сексуального насилия и обеспечение мобильных клиник с инкубаторами для новорожденных", - добавил министр.
Он также подчеркнул, что Испания мобилизует более 24 тонн гуманитарной помощи, ее передадут украинцам, пострадавшим от подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.
Глава МИД рассказал, что его страна готова поделиться с Украиной опытом в таких секторах, как инфраструктура, энергетика, водоснабжение, санитария, здравоохранение, железные дороги, чтобы помочь в восстановлении.
Помощь Украине от Испании
Напомним, Испания является одной из стран-союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, в том числе бронетранспортеры M113, танки Leopard 2, которые необходимы для активных действий на фронте.
При этом недавно в СМИ появилась информация, что Киев и Амстердам пытаются убедить Мадрид передать Украине свой зенитный ракетный комплекс Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.