ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: найближча мета України - план дій щодо членства в НАТО

Новость на русском → Україна, Четвер 25 лютого 2021 14:10
Зеленський: найближча мета України - план дій щодо членства в НАТО Фото: Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: РБК-Україна

Найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. ЗСУ поступово долучаються до стандартів Альянсу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в Twitter голови держави.

Він зазначив, що співпраця з Альянсом для України надзвичайно важлива, оскільки це допомагає долучатися до нових стандартів, ділитися практичним досвідом та розвивати стратегічне партнерство й дружбу.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, президент Володимир Зеленський видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.

Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО
NEWS
Шарія оголосили в розшук
Шарія оголосили в розшук
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"