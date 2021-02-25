Зеленський: найближча мета України - план дій щодо членства в НАТО

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час розмови із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться в Twitter голови держави.

Він зазначив, що співпраця з Альянсом для України надзвичайно важлива, оскільки це допомагає долучатися до нових стандартів, ділитися практичним досвідом та розвивати стратегічне партнерство й дружбу.

"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", - заявив Зеленський.