В парламенте Армении депутаты устроили массовую драку (видео)

Депутаты парламента Армении устроили массовую драку в зале заседаний. Перепалка вспыхнула между представителями правящей партии и оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenian report .

Драка произошла во время выступления депутата от правящей партии "Гражданский договор" Тарона Чахояна, сделавшего оскорбительные замечания относительно оппозиции.

Во время своего выступления Чахоян затронул тему предвыборной кампании оппозиционной партии "Сильная Армения".

Его высказывания вызвали возмущение у представителей оппозиции, в частности, у председателя фракции "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, что переросло в словесный спор, а впоследствии - в массовую драку.

Заседание парламента пришлось прервать на 40 минут, а во время драки одного из депутатов сбили с ног.

Также, по сообщениям СМИ, вицеспикер парламента Ваагн Алексанян якобы бросил кресло в сторону депутата Гарника Давтяна.