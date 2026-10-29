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У парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (відео)

11:10 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (відео) Фото: у парламенті Вірменії депутати влаштували масову бійку (Getty Images)
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Депутати парламенту Вірменії влаштували масову бійку в залі засідань. Сутичка спалахнула між представниками правлячої партії та опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenian report.

Бійка сталася під час виступу депутата від правлячої партії "Громадянський договір" Тарона Чахояна, який зробив образливі зауваження щодо опозиції.

Під час свого виступу Чахоян торкнувся теми передвиборчої кампанії опозиційної партії "Сильна Вірменія".

Його висловлювання викликали обурення у представників опозиції, зокрема у голови фракції "Сильна Вірменія" Нарека Карапетяна, що переросло у словесну суперечку, а згодом - у масову бійку.

Засідання парламенту довелося перервати на 40 хвилин, а під час бійки одного з депутатів збили з ніг.

Також, за повідомленнями ЗМІ, віцеспікер парламенту Ваагн Алексанян нібито кинув крісло в бік депутата Гарніка Давтяна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у вересні публічна розмова російського диктатора Володимира Путіна і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна переросла у суперечку про ЄС та ЄАЕС.

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