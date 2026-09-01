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Путин и Пашинян сцепились из-за курса Армении на ЕС

23:06 01.09.2026 Вт
4 мин
В какой-то момент протокольный разговор перерос в откровенный спор перед камерами
aimg Мария Науменко
Путин и Пашинян сцепились из-за курса Армении на ЕС Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Публичный разговор российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна перерос в спор о ЕС и ЕАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости".

В ходе встречи в Бишкеке Путин призвал Армению как можно быстрее определиться между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Он признал стремление страны к ЕС ее "естественным" и "законным" правом, но в то же время предупредил о возможных последствиях для членства в ЕАЭС.

По словам российского диктатора, сближение Армении с ЕС может создать для нее проблемы с сохранением преимуществ общего рынка и привести к разрыву торговых цепей.

"Чем быстрее мы определимся, тем лучше", – заявил Путин. Он объяснил, что Москве важно понимать, как дальше строить экономические отношения с Ереваном.

В качестве аргумента Путин привел показатели, которых, по его словам, Армения достигла после начала участия в евразийской интеграции. Он заявил, что с 2015 года ВВП страны вырос почти втрое, экспорт в государства ЕАЭС – в 10 раз, а на страны союза приходится около 36% внешнеторгового оборота Армении.

Российский диктатор также сослался на предварительные заявления Пашиняна о возможности проведения референдума. Он напомнил о заявлении четырех лидеров ЕАЭС от 29 мая, в котором Армении предложили "в кратчайшие сроки" провести общенациональное голосование по вступлению в ЕС или дальнейшему пребыванию в ЕАЭС.

Путин заявил, что в свое время поддержал эту позицию Пашиняна и предложил другим лидерам ЕАЭС сделать то же самое.

Как ответил Пашинян

Премьер-министр Армении не согласился с такой трактовкой ситуации.

Пашинян заявил, что Ереван анализировал договорную базу между Арменией и Россией, а также документы ЕАЭС и не выявил нарушений своих обязательств.

"Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, существующую между Российской Федерацией и Арменией, и договорную базу, существующую в Евразийском экономическом союзе, и, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые имеет Армения перед Российской Федерацией и Евразийским экономическим".

Он подчеркнул, что принятый в 2025 году закон о начале процесса вступления Армении в ЕС не нарушает обязательства страны перед Россией и ЕАЭС.

По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из союза, но Армения ее не запускала.

Премьер также объяснил, почему в 2025 году Ереван решил принять закон о начале процесса вступления в ЕС, а не проводить референдум.

"Принятием этого закона мы фактически отказались от идеи референдума", - заявил Пашинян.

Путин снова возразил

После ответа Пашиняна Путин снова взял слово и прямо заявил о несогласии с его позицией.

"Мы с вами сейчас дискутируем, мне всегда интересно вести дискуссию с вами", – сказал российский диктатор.

По его мнению, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе Армении из ЕАЭС. Путин считает, что членство в двух таких объединениях несовместимо.

Пашинян снова возразил. Он заявил, что в Ереване понимают, что рано или поздно стране придется сделать конкретный выбор. Однако по его словам, сейчас для этого нет необходимых условий.

"Сейчас фактически у нас нет альтернативы, эта альтернатива не создана в реальности. Когда она будет создана, если будет создана, тогда, конечно, сделаем выбор с помощью референдума или без него", – сказал премьер.

Путин в ответ призвал не ждать и вынести вопрос голосования уже сейчас.

"Ну это проведите его и закроем тему, вот и все", - заявил он.

По данным Службы внешней разведки Украины,Армения фактически завершила разворот от России в Европу. В СЗРУ считают, что мирное соглашение с Азербайджаном, открытие границ с Турцией и курс на вступление в ЕС лишают Москву основных рычагов влияния на Ереван.

Кроме того, Армения вычеркнула Россию из списка стратегических союзников. В утвержденной программе правительства Армении на 2026–2031 годы РФ как стратегический союзник не упоминается.

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