Ползучая аннексия. Грузия возмутились передачей непризнанной Абхазией госдач России
Так называемый "парламент" Абхазии решил передать России комплекс госдач. Это является политикой ползучей аннексии на оккупированных территориях Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Грузии Саломе Зурабишвили и МИД Грузии.
"Решительно осуждаем очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их ползучую политику аннексии. Сильная народная реакция, которую мы наблюдаем вокруг передачи "Бичвинты", является прямым результатом продолжающейся оккупации", - говорится в заявлении.
Президент призвала международное сообщество к решительной и срочной реакции.
Реакция в МИД
Дипломаты уточнили, что ратификация так называемого "соглашения" так называемого "парламента" оккупационного режима Абхазии о передаче дома отдыха "Бичвинта" Российской Федерации является очередным противоправным актом и продолжением оккупационной политики России в отношении регионов Грузии.
Это грубо нарушает основополагающие принципы международного права.
"В свете международного права любая такая "сделка" является недействительной. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое "соглашение" о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", - добавили в МИД.
Госдачи "Бичвинта"
Комплекс дач в Пицунде построили в 1958-1961 годах по распоряжению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Уже в январе 2022 года РФ договорилась с непризнанной Абхазией о получении этих земель в аренду на 49 лет.
Отношения Грузии и России
Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, которые оккупировала РФ.
Ранее глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.
Однако парламент Грузии решил не рассматривать проект резолюции, осуждающий планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.
Недавно в Грузии попытались оправдаться из-за неприсоединения к санкциям ЕС против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.