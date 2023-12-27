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Ползучая аннексия. Грузия возмутились передачей непризнанной Абхазией госдач России

Среда 27 декабря 2023 16:45
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Ползучая аннексия. Грузия возмутились передачей непризнанной Абхазией госдач России Архивное фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Так называемый "парламент" Абхазии решил передать России комплекс госдач. Это является политикой ползучей аннексии на оккупированных территориях Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Грузии Саломе Зурабишвили и МИД Грузии.

"Решительно осуждаем очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их ползучую политику аннексии. Сильная народная реакция, которую мы наблюдаем вокруг передачи "Бичвинты", является прямым результатом продолжающейся оккупации", - говорится в заявлении.

Президент призвала международное сообщество к решительной и срочной реакции.

Реакция в МИД

Дипломаты уточнили, что ратификация так называемого "соглашения" так называемого "парламента" оккупационного режима Абхазии о передаче дома отдыха "Бичвинта" Российской Федерации является очередным противоправным актом и продолжением оккупационной политики России в отношении регионов Грузии.

Это грубо нарушает основополагающие принципы международного права.

"В свете международного права любая такая "сделка" является недействительной. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое "соглашение" о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", - добавили в МИД.

Госдачи "Бичвинта"

Комплекс дач в Пицунде построили в 1958-1961 годах по распоряжению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Уже в январе 2022 года РФ договорилась с непризнанной Абхазией о получении этих земель в аренду на 49 лет.

Отношения Грузии и России

Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, которые оккупировала РФ.

Ранее глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.

Однако парламент Грузии решил не рассматривать проект резолюции, осуждающий планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

Недавно в Грузии попытались оправдаться из-за неприсоединения к санкциям ЕС против России.

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