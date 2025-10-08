RU

В парламенте Франции отклонили резолюцию, которая должна была бы начать импичмент Макрона

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Бюро Национальной ассамблеи Франции, управляющей работой парламента, отклонило резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона, поданную партией "Непокорная Франция".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, резолюцию подписали 104 парламентария левых сил, включая часть депутатов от парламентских групп "Экологическая и социальная" и "Социалисты и родственные".

Однако во время голосования члены бюро разделились: пять голосов за, 10 - против и пять - воздержались.

Вице-президенты парламента от партии "Непокорная Франция" Надеж Абоманголи и Клеманс Гетте ожидаемо поддержали рассмотрение резолюции. Их позицию разделили депутаты от "экологистов" и "социалистов".

Представители правящей коалиции проголосовали против, а ультраправое "Национальное объединение" воздержалось. Таким образом, решение Бюро фактически остановило продвижение резолюции - она не попадет ни в Комиссию по законам, ни в зал Национальной ассамблеи для обсуждения.

 

Парламентский кризис во Франции

Ранее мы писали, что Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Это произошло меньше чем через месяц после его назначения.

Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.

Это решение было поддержано 194 депутатами из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.

Подробно о том, почему предыдущее правительство Франции отправили в отставку можно узнать в материале РБК-Украина.

