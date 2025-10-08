В парламенте Франции отклонили резолюцию, которая должна была бы начать импичмент Макрона

Парламентский кризис во Франции

Ранее мы писали, что Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Это произошло меньше чем через месяц после его назначения.

Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру.

Это решение было поддержано 194 депутатами из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.

