У парламенті Франції відхилили резолюцію, яка мала б розпочати імпічмент Макрона

Парламентська криза у Франції

Раніше ми писали, що Себастьєн Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Це сталось менше ніж через місяць після його призначення.

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції оголосили вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Це рішення було підтримано 194 депутатами з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Еммануелю Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

