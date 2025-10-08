UA

У парламенті Франції відхилили резолюцію, яка мала б розпочати імпічмент Макрона

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Бюро Національної асамблеї Франції, що керує роботою парламенту, відхилило резолюцію про імпічмент президента Еммануеля Макрона, подану партією "Непокірна Франція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, резолюцію підписали 104 парламентарії лівих сил, включно з частиною депутатів від парламентських груп "Екологічна й соціальна" і "Соціалісти та споріднені".

Однак під час голосування члени бюро розділилися: п'ять голосів за, 10 - проти та п'ять - утрималися.

Віцепрезидентки парламенту від партії "Непокірна Франція" Надеж Абоманґолі та Клеманс Ґетте очікувано підтримали розгляд резолюції. Їхню позицію поділили депутати від "екологістів" та "соціалістів".

Представники керівної коаліції проголосували проти, а ультраправе "Національне об’єднання" утрималося. Таким чином, рішення Бюро фактично зупинило просування резолюції - вона не потрапить ані до Комісії із законів, ані до зали Національної асамблеї для обговорення.

Парламентська криза у Франції

Раніше ми писали, що Себастьєн Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Це сталось менше ніж через місяць після його призначення.

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції оголосили вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Це рішення було підтримано 194 депутатами з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Еммануелю Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

