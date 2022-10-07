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Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Новина українською →
Пятница 07 октября 2022 17:06
Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (wikimedia org)
Автор: Елизавета Драбкина

Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи для Украины на следующей неделе. В него, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в Twitter.

Перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге она отметила, что сейчас у Украины есть инициатива на поле боя. Поэтому международное сообщество должно сделать больше для того, чтобы она могло освободить больше своих территорий.

"Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине еще боеприпасы, зимнее и индивидуальное снаряжение", - написала Каллас.

Напомним, Каллас говорила, что у ЕС остается все меньше инструментов, с помощью которых можно было бы оказывать экономическое давление на РФ.

Как сообщалось ранее, Эстония намерена предоставить Украине модульные госпитали и присоединиться к развитию системы реабилитации.

Кроме того, эстонские правоохранители задержали россиянина, который закупил для своей армии дроны. Их изъяли и передали ВСУ.

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