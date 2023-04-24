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В парламенте Чехии поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году

Фото: в парламенте Чехии поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в этом году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия поддерживает начало переговоров по членству Украины в Евросоюзе в этом году. Такое решение - в ее интересах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny, об этом заявила спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова.

По ее словам, Украина считает реальным начало переговоров о вступлении в Евросоюз в этом году.

"Конечно, мы поддерживаем, чтобы это произошло, это также в наших интересах", - сказала она.

При этом председатель Сената Чехии Милош Выстрчил, российское вторжение в Украину может также увеличить шансы других стран на вступление в ЕС и ускорить этот процесс.

Напомним, 21 апреля президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия уже в этом году должна добиваться переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

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ЧехияЕвросоюзВступление в ЕС