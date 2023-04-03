ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия планирует рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, - СМИ

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 03 апреля 2023 13:04
Еврокомиссия планирует рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении, - СМИ Фото: Еврокомиссия может рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейская комиссия планирует рекомендовать странам-членам начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, Еврокомиссия планирует объявить обновленную информацию о вступлении Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае этого года. Полный отчет Еврокомиссии, вероятно, появится в октябре.

Журналист отмечает, что Европейская комиссия размышляет о рекомендации по старту переговоров о вступлении Украины и Молдовы. В то же время Грузии могут предоставлять статус кандидата в члены ЕС.

"Следовательно, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", - написал Йозвяк.

Напомним, недавно правительство сообщило, что Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС могут на саммите в декабре обсудить перспективу старта переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Молдова Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу