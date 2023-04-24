У парламенті Чехії підтримали початок переговорів щодо вступу України в ЄС цього року

Чехія підтримує початок переговорів щодо членства України у Євросоюзі цього року. Таке рішення - у її інтересах.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny, про це заявила речник нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова.
За її словами, Україна вважає реальним початок переговорів щодо вступу в Євросоюз цього року.
"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це сталося, це також у наших інтересах", - сказала вона.
При цьому голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, російське вторгнення в Україну може також збільшити шанси інших країн на вступ в ЄС та прискорити цей процес.
Нагадаємо, 21 квітня президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія вже цього року має домагатися переговорів про вступ України в ЄС.
Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Європейська комісія планує рекомендувати країнам-членам розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.