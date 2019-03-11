Парламентарії Британії закликали Мей відкласти голосування по Brexit

У разі, якщо Мей не домовиться з ЄС, парламентарії попередили, що прем'єра очікує чергова нищівна поразка

Парламентарии от правящей Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перенести предстоящее 12 марта голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из ЕС (Brexit). Об этом сообщает The Times.

В случае, если Мэй не договорится с ЕС, парламентарии предупредили, что Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов.

Как поясняет газета, причиной недовольства парламентариев стало то, что Мэй не удалось добиться от партнеров по ЕС уступок с тем, чтобы изменить условия соглашения по Brexit.

Напомним, председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.

До этого Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Отметим, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы представить предложение относительно выхода из тупика Brexit.