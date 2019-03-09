Лейбористи відклали внесення поправки про другий референдум щодо Brexit

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За словами лейбористів, під час засідання парламенту 12 березня вся увага має бути на угоді Мей

Британська опозиційна Лейбористська партія вирішила відкласти внесення на розгляд парламенту поправки про проведення другого референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами представників Лейбористської партії, під час засідання британського парламенту 12 березня вся увага депутатів має бути зосереджена на розгляді угоди про Brexit запропонованій прем'єр-міністром Терезою Мей.

Проте, якщо парламент знову відхилить угоду Мей, то лейбористи готові будуть внести на розгляд питання проведення другого референдуму щодо Brexit. Прихильники цієї ідеї вважають, що можуть отримати підтримку парламенту, якщо поправка розглядатиметься депутатами як єдиний можливий спосіб вийти з Європейського союзу.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив про можливість перенесення виходу Британії з Європейського союзу. Крайнім терміном Brexit може стати початок липня 2019 року.

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Зазначимо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Таке обмеження Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.