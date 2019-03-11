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Парламентарії Британії закликали Мей відкласти голосування по Brexit

Новини » Політика    11.03.2019 - 10:53
Парламентарії Британії закликали Мей відкласти голосування по Brexit
Ілюстративне фото (Max Pixel)

У разі, якщо Мей не домовиться з ЄС, парламентарії попередили, що прем'єра очікує чергова нищівна поразка

Парламентарії від правлячої Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей перенести голосування 12 березня в парламенті за угодою про умови виходу королівства з ЄС (Brexit). Про це повідомляє The Times.

У разі, якщо Мей не домовиться з ЄС, парламентарії попередили, що Мей очікує чергова нищівна поразка з різницею не менше ніж у сто голосів.

Як пояснює газета, причиною невдоволення парламентаріїв стало те, що Мей не вдалося домогтися від партнерів по ЄС поступок з тим, щоб змінити умови угоди з Brexit.

Нагадаємо, глава Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що крайнім терміном виходу Великобританії з Європейського союзу може стати початок липня 2019 року.

До цього Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Зазначимо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit.

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