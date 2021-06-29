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США схвалили перезапуск ВККС і готові підтримати його реалізацію

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Києва, Вівторок 29 червня 2021 17:32
США схвалили перезапуск ВККС і готові підтримати його реалізацію Фото: посольство США в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки вітають закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А також готові підтримати його реалізацію.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

"Сполучені Штати вітають прийняття законопроекту № 3711-д з міжпартійною підтримкою перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів і з нетерпінням чекають остаточного тексту (законопроекту, - ред.) відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - йдеться в повідомленні.

Водночас у посольстві очікують пріоритетного прийняття законопроекту №5068 про реформування Вищої ради юстиції.

"Сполучені Штати готові підтримати наших українських партнерів у реалізації законопроекту № 3711-д і реалізувати цю історичну можливість оновити судову систему України від імені українського народу", - додали в посольстві.

Нагадавши, РБК-Україна писало про прийняття цього закону і що воно змінить.

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Сполучені Штати Америки ВККС Закон
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