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У парламент внесли звіт про роботу Нацради з питань ТБ і радіомовлення за 2019 рік

Новини » Політика     27.04.2020 - 14:43
У парламент внесли звіт про роботу Нацради з питань ТБ і радіомовлення за 2019 рік
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет рекомендує парламенту визнати роботу відомства незадовільною

У Верховну раду України внесли звіт про роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, відповідний проект постанови №3394 "Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік" був зареєстрований у ВР у понеділок, 27 квітня.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

"Розглянувши звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік, керуючись статтею 16 закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Верховна рада постановляє: діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за звітний період визнати незадовільною", - вказано у тексті постанови.

Нагадаємо, на початку квітня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення у 2019 році незадовільною.

Зокрема, у висновку комітету зазначено, що за звітний період мали місце "факти самоусунення Національної ради від виконання наглядових повноважень і контрольних функцій".

Як писало РБК-Україна раніше, профільний комітет парламенту 18 березня також розглядав звіт Нацради.

У кінці жовтня минулого року набрав чинності закон про вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради.

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