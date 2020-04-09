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ВР рекомендують визнати роботу Нацради незадовільною у 2019 році

Новини » Політика     09.04.2020 - 13:23
ВР рекомендують визнати роботу Нацради незадовільною у 2019 році
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення прийняв комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік незадовільною. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету, що відбулося 8 квітня у режимі відеоконференції.

Вказано, що звіт про роботу Нацради було заслухано на попередньому засіданні комітету 18 березня. Під час обговорення народні депутати висловили низку питань до напрямків діяльності регулятора і вирішили ухвалити рішення після детального вивчення звіту.

"У результаті учасники засідання 8 квітня винесли на голосування дві пропозиції - рекомендувати взяти звіт до відома та визнати роботу регулятора за минулий рік незадовільною. Більшість членів комітету підтримали рішення рекомендувати Верховній раді визнати роботу Нацради за 2019 рік незадовільною", - зазначається у повідомленні.

Так, у висновку комітету вказано, що за звітний період мали місце "факти самоусунення Національної ради від виконання наглядових повноважень і контрольних функцій".

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 8 квітня заслухає звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет парламенту 18 березня також розглядав звіт Нацради.

В кінці жовтня минулого року набрав чинності закон про Нацраду з телерадіомовлення з приводу вдосконалення процедури звільнення і призначення членів відомства.

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